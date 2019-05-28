Nusret Gökçe, bu defa meyveleri havada ikiye böldü!

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, son olarak Cannes Film Festivali'nde "En İyi Bolegger" ödülüne layık görülmüştü. Nusret, sosyal medyadan yaptığı son şovla ağızları açık bıraktı.

Sürekli etleri profesyonel bir şekilde kestiğini gördüğümüz Nusret bu kez meyveleri havadayken ikiye böldü. Karpuzu kesmekle başlayan Nusret, olayı adeta şova dönüştürdü.

Nusret'in videosu milyonlarca izlenme aldı.

