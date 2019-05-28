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Nusret Gökçe, bu defa meyveleri havada ikiye böldü!

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 28.05.2019 21:31 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret'in Instagram hesabından paylaştığı son video olay oldu. Nusret bu defa kendisine fırlatılan karpuz, ananas ve kavun gibi meyveleri havadayken bıçakla ikiye böldü.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, son olarak Cannes Film Festivali'nde "En İyi Bolegger" ödülüne layık görülmüştü. Nusret, sosyal medyadan yaptığı son şovla ağızları açık bıraktı.

Sürekli etleri profesyonel bir şekilde kestiğini gördüğümüz Nusret bu kez meyveleri havadayken ikiye böldü. Karpuzu kesmekle başlayan Nusret, olayı adeta şova dönüştürdü.

Nusret'in videosu milyonlarca izlenme aldı.

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nusret Nusret Gökçe

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