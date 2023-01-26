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Nusret Gökçe kazancının yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı! Bakan Derya Yanık ziyaret etti

26.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, etten sonra kahve dünyasına da el atmıştı. Kapicciiiinoo adlı kahve dükkanından elde ettiği gelirin yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağını duyuran Nusret sözünü tuttu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve çocukları misafir eden Nusret, 6 aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL'yi Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı.

Nusret Gökçe kazancının yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışladı! Bakan Derya Yanık ziyaret etti

Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, ‘cappuccino’ akımını da başlatmış ardından ise kahve dükkanı açmıştı.

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1 MİLYON 20 BİN TL'Yİ BAĞIŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklarla birlikte Nusret'i ziyarete gitti. Nusret'i görünce büyük sevinç yaşayan çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Nusret, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas'ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo'nun altı aylık gelirinin yarısı olan 1 milyon 20 bin TL kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağışladı.

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Bakan Yanık da Nusret ile kahve eşliğinde sohbet etti. İş insanı Nusret Gökçe görüşmede; 18 yaşını dolduran gençlere de istedikleri takdirde yurt içi ve yurt dışında mesleki eğitim ve destek sözü verdi.

Nusret gündemden düşmüyor! Son paylaşımına beğeni yağdı: Hayat da yok Nusret gündemden düşmüyor! Son paylaşımına beğeni yağdı: Hayat da yok


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