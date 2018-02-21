Nusret Gökçe, Mehmet Öz'e konuk oldu

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen Nusret Gökçe, Dr. Mehmet Öz'ün 'The Dr. Öz Show' programına konuk oldu.

Mehmet Öz ve Nusret programda tuz kullanımı, spor ve markalaşma konuları konuştu.

İkili 'yüksek tansiyonlular tuzu azaltırken normal tansiyonlular tuzu ölçülü derecede kullanabilirler' konusunda anlaştı.

Nusret tüm dünyada akım haline gelen saltbea hareketini Dr. Öz ile birlikte yapmayı da ihmal etmedi.

Program esnasında Dr.Öz ile birlikte spor da yapan Nusret, Dr.Öz’e spor hareketleri gösterdi. Nusret’in kolaylıkla yaptığı hareketlerde Dr.Öz’ün ise zorlandığı görüldü.

Dr. Mehmet Öz, '‘The Dr. Oz Show’ programıyla ABD gündüz kuşağı TV yapımlarının yarıştığı 9. Daytime Emmy Ödülü'nü kazanmıştı.

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