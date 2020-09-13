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Nusret Gökçe milyon dolarlık sürat teknesiyle şov yaptı! Misafirlerine Boğaz keyfi yaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde ltın tozlu cappucino ile gündeme gelen ünlü kasap Nusret son olarak milyon dolarlık sürat teknesinde görüntülendi. Nusret misafirlerine Boğaz keyfi yaptırdı.

Nusret Gökçe milyon dolarlık sürat teknesiyle şov yaptı! Misafirlerine Boğaz keyfi yaptırdı

Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran ünlü işletmeci Nusret Gökçe, 1.5 milyon dolara satın aldığı lüks sürat teknesiyle önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Son günlerde altın tozlu cappucino üretmeye başlayarak adından söz ettiren Nusret Gökçe, misafirlerine İstanbul Boğazı'nı gezdirdi.

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Nusret Gökçe'nin tekne içerisindeki arkadaşlarına ziyafet çektiği de görüldü.

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Ünlü işletmeci ve arkadaşları güzel havanın tadını doyasıya çıkardı. usret Gökçe'nin teknesi 12 metre uzunluğunda.

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Her anını sosyal medya hesabından yayınlayan Nusret Gökçe, son paylaşımla yeni işinin müjdesini vermişti. Altına buladığı kahvesini içerken çekilen bir videosunu sevenleriyle paylaşan Nusret Gökçe, "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" demişti.


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