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  4. Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti

Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti

26.09.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret'in son açtığı Londra'daki restoranının fiyatları sosyal medyada büyük tepki çekti. Futbolcu menajeri Muzzi İzzet, 3 tane burgere 3 bin 600 TL ödediğini belirttiği fişi Twitter hesabından paylaşınca sosyal medya bu konuyu konuştu.

Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti

Kendine has 'tuz serpme' (saltbae) hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe'nin, Londra'da açacağı yeni mekandaki fiyatlar, büyük tepki çekti.

"3 TANE BURGER 3 BİN 600 TL"

38 yaşındaki Gökçe'nin Londra'daki restorandaki yemek fiyatları, daha önce Emre Mor'un menajerliğini de yapan Muzzi Özcan tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Muzzi Özcan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nusr-et Londra, hayatımda ödediğim en gereksiz yemek! Milli dedik, milli gurumuz dedik, 3 tane burger 3 bin 600 TL!" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın paylaşımı sonrası Nusret'in fiyatları sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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