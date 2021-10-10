Nusret Gökçe'nin yeni hedefini açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı. Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

Gökçe, yeni mekanıyla İngiliz basınının gündemine de girmişti.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Nusret, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

38 yaşındaki şef ve işletmeci Nusret Gökçe, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve yeni hedefini açıkladı.

38 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Gökçe, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.





