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Nusret Gökçe'nin yeni hedefini açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım

10.10.2021 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak yeni hedefinin uzay olduğunu açıkladı.

Nusret Gökçe'nin yeni hedefini açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında şöhret sahibi olan Nusret Gökçe, geçtiğimiz haftalarda Londra'nın merkezindeki yeni restoranını açmıştı. Nusret Gökçe, haberi, “Dünyanın kalbinde açıldı” mesajıyla duyurmuştu.

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Gökçe, yeni mekanıyla İngiliz basınının gündemine de girmişti.

Londra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündemindeLondra'da restoran açan Nusret Gökçe İngiliz basınının gündeminde

Türkiye'nin yanı sıra ABD, İspanya, Dubai, İngiltere ve Yunanistan'da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Nusret, yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

38 yaşındaki şef ve işletmeci Nusret Gökçe, Instagram üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı ve yeni hedefini açıkladı.

38 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Gökçe, “Uzaya ilk restoranı ben açacağım bak sonra demedi demeyin” dedi.

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Nusret Gökçe Instagram
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