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Nusret'in iş ilanı gündemde! Verdiği saatlik ücret şoke etti

04.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin başkenti Londra'da açtığı restoranıyla İngiliz basınının hedefinde olan Nusret Gökçe'nin iş ilanı gündem oldu. Nusret aradığı şefe saatte 12 sterlin teklif ederken bahşişlerden de para kazanacağını ilana eklemiş.

Nusret'in iş ilanı gündemde! Verdiği saatlik ücret şoke etti

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan’da çok sayıda restoranı bulunan Nusret Gökçe, Londra’da açtığı restoranıyla konuşulmaya devam ediyor.

Twitter, Reddit gibi internet sitelerinde insanlar Nusr-et'te ödedikleri hesapların fotoğraflarını paylaşmış ve bu hesaplar gündeme bomba gibi düşmüştü. Nusret yine İngiliz basının gündemine girdi. Bu sefer ise nedeni şef ilanı.

The Sun'ın haberine göre Nusret Gökçe verdiği iş ilanında restoranında çalışacak olan şefe saatlik ücret ödeyeceğini belirtti. Bu saatlik ücretin Nusret'in Londra'daki şubesinde menüde bulunan patates püresinin fiyatıyla aynı olması gündeme geldi.

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SAATTE 12 STERLİN

Nusr-Et'in iş ilanı, başvuru sahibinin "Dünyanın en ünlü et lokantalarından birinde İngiltere'den ve yurt dışından gelen en iyi malzemelerden bazılarıyla çalışacağı" ile övünüyor.

Ancak söz konusu şanslı şef, saatte 12 sterlin ve bahşişlerle evine dönecek. Bu saatlik ücret, Nusr-Et'in menüsündeki bir parça püre veya mısır sipariş etmeye eşdeğer.

Bir başka deyişle, Nusr-Et'in imza işlerinden biri olan 630 sterlinlik altın tomahawk bifteklerinden birini yemek için 52 saatten fazla çalışmak zorunda kalacak.


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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe
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