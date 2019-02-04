Nusret'in yeni imajı! Instagram'da paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

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YAŞAM  | 04.02.2019 08:05 | Son Güncelleme

Yaptığı 'tuzlama' hareketiyle tüm dünyada "Salt Bae" adıyla fenomen olan Nusret bu kez de yeni imajıyla konuşuluyor.

Nusret'in yeni imajı! Instagram'da paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret'in Amerikalı ünlü DJ Khaled ile arkadaşlığı biliniyordu.

Nusret, Instagram sayfasındaki son gönderisinde DJ Khaled ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Her yaptığı olay olan Nusret, bu kez de imajı ile dikkatleri üstüne çekti.

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Anahtar Kelimeler:
nusret salt bae DJ Khaled

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