Nusret'in yeni imajı! Instagram'da paylaştı, dikkatleri üzerine çekti

Et pişirme ve tuzlama şekli nedeniyle Salt Bae adıyla anılmaya başlanan ve bir internet fenomeni haline gelen Nusret'in Amerikalı ünlü DJ Khaled ile arkadaşlığı biliniyordu.
Nusret, Instagram sayfasındaki son gönderisinde DJ Khaled ile birlikte çekildiği fotoğrafları paylaştı.
Her yaptığı olay olan Nusret, bu kez de imajı ile dikkatleri üstüne çekti.
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