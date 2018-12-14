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Nusret, İsa'nın tablosuna girince ortalık karıştı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 14.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel, Nusret'i İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosuna photoshoplayınca tutukladı.

Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel, Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşan ve restoranlarında ağırladığı tanınmış isimlerle sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe'yi, İsa'nın 'Son Akşam Yemeği' tablosuna photoshoplayınca başı fena halde belaya girdi.

Ünlü gazetecinin Ürdün'de tutuklandığı öğrenildi. Adli bir kaynak, gazetecinin Çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldığını, ancak "saldırgan" bir imajın yayınlanmasıyla ilgili olası hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Muhammed el-Wakeel, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasını gerektiren mezhep çatışmasını kışkırtmakla suçlanıyorlar.

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İşte Al Wakeel News web sitesini yöneten Muhammed el-Wakeel'in, tartışmalara yol açan "Son Akşam Yemeği"nin phtotoshoplanmış görüntüsü…

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Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosu

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Anahtar Kelimeler:
nusret isa Da Vinci saltbea

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