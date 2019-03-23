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Nusret otel için imzayı attı! 'Bütün dünyaya hayırlı olsun'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 23.03.2019 01:32 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, İstanbul'da otel satın aldı. Nusret imza töreninin görüntülerini 'Büyük mutluluk duyuyorum' notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen olan işletmeci Nusret Gökçe, İstanbul Maçka'da bulunan Park Hayatt otelini satın aldı. Doğuş Holding, İstanbul Maçka’daki Park Hyatt’ı Nusret Gökçe’nin şubat ayında kurduğu Nusret Yatırım AŞ’ye devretti.

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Nusret otelin devri için anlaşmaya imza attığı anların görüntülerini Instagram hesabından paylaştı. Nusret paylaşımında, ''Benim için hayal olan bugün gerçek olan İstanbul Park Hayatt otelin sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bütün dünyaya hayırlı olsun" notunu yazdı.


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