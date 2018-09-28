Nusret'te alevli şov yaktı! Kadın turist ölümden döndü

Ünlü et restoranı Nusret'in Etiler, Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan şubesinde faciadan dönüldü. Barmenin alev şovu sonucunda 3 turist yaralandı. Olayda Tresnakova'nın Hong Kong merkezli bir şirkette CEO olan eşi Viktor Hajicek, eşiyle birlikte balayı için İstanbul'da olan İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı.

DHA'nın haberine göre; Alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Herkesin gözü önünde alevlerin içinde kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre şöyle gelişti. Restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.