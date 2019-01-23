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Nvidia GeForce GTX 1660Ti özellikleri neler?

Erdem Aksoy Erdem Aksoy
TEKNOLOJİ  | 23.01.2019 09:10 | Son Güncelleme

Nvidia’nın uygun fiyatlı ve yüksek performanslı yeni ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1660Ti performans testinde görüntülendi. Nvidia GeForce GTX 1660Ti ekran kartının özellikleri haberimizde.

Nvidia GeForce GTX 1660Ti özellikleri neler?

Nvidia, geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2019 etkinliğinde yeni ekran kartı modeli olan RTX 2060’ı duyurmuştu. Uygun fiyatlı olan RTX 2060, özellikle laptop modellerinde üreticilerin satış fiyatını 300 ila 400 dolar arasında düşürmesini sağlıyordu. Fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz RTX 2060’tan sonra bugün ilginç bir sızıntı geldi.

Nvidia GeForce GTX 1660Ti olarak isimlendirilen bu model performans testinde ortaya çıktı. Çıktı çıkmasına ama Nvidia’nın RTX’e geçiş yaptıktan ve bu serinin uygun fiyatlı modelini tanıttıktan sonra tekrar GTX’e geri dönme ihtimali çok düşük.

Performans testindeki GeForce GTX 1660Ti; 2.10 GHz hızında çalışan 8 çekirdeğe, TU116 GPU’ya 1536 CUDA çekirdeğine ve 6 GB DDR6 VRAM‘e sahip. GeForce GTX 1660Ti, 1080P çözünürlükte bu testten 7.400 puan almayı başarıyor.

FPS değelerinde ise 65 ila 75 FPS arasında bir skor alan GeForce GTX 1660Ti, oldukça başarılı görünüyor. Ancak yazının başında da belirttiğimiz gibi RTX varken Nvidia’nın GTX’e dönme ihtimali çok düşük. Umarız böyle bir şey gerçekleşir ve GTX 1060’tan bile daha performanslı bir model satışa sunulur.

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Nvidia GeForce GTX 1660Ti Teknoloji ekran kartı grafik kartı

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