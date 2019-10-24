Nvidia uygun fiyata muhteşem performans sunacak

Nvidia, ekran kartı konusunda GTX 1080 Ti ile AMD’yi sollamış RTX serisi ile AMD’ye soğuk terler döktürmüştü. AMD, üst segmentte Nvidia ile baş edemeyince uygun fiyatlı yüksek performanslı kartalara yönelmişti.

Ancak Nvidia da orta segment için çalışmalarına hız verdi. GTX 16 serisi ile büyük beğeni toplayan Nvidia’nın şimdi de GTX 1660 Super ekran kartı üzerine çalıştığı ortaya çıktı.

AMD’nin direkt olarak RX 5700 ekran kartlarına rakip olacak olan GTX 1660 Super ekran kartının bugün özellikleri ortaya çıktı. Nvidia Ray Tracing teknolojisine sahip olacak olan bu ekran kartında 1408 CUDA çekirdeği yer alacak.

80 doku işleme ve 48 raster ünitesi ile dikkat çeken GTX 1660 Super, 1530 MHz ila 1730 MHz arasında çalışacak. 192 Bit veri yolu ile 336 GB/s bant genişliği sunacak ola kartta 6 GB GDDR6 VRAM yer alacak.

120W TDP güç tüketimine sahip olan bu ekran kartı 3DMARK testinden 6578 puan almayı başarıyor. Yaklaşık olarak 260 ila

300 dolar arasında satışa sunulmasını beklediğimiz bu kart önümüzdeki günlerde resmen tanıtılacak.

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