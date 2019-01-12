Nvidia’ya göre; AMD Radeon VII berbat!

AMD, geçtiğimiz gün 7nm üretim süreci ile üretilen Radeon VII ile karşımıza çıkmıştı. 1.8 GHz hızında çalışan ve 16 GB ultra hızlı HBM2 belleğe sahip olan Radeon VII’nin, RTX 2000 serisine rakip olacağı söyleniyordu. Ancak bu söylemler Nvidia CEO’su Jensen Huang tarafından yalanlandı.

Nvidia CEO‘su Jensen Huang PC World‘e verdiği röportajda; “Radeon VII’nin performansı berbat. Radeon VII yenilikçi bir şey sunmuyor. Işın izleme ve yapay zeka teknolojileri bu ekran kartında yok. DLSS (köşe yumuşatma) özelliğimizi açtığımız an Radeon VII’yi ezip geçiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bu tip rakip firmanın ürünlerini karalayan açıklamalara teknoloji dünyasında görmeye alışkın değiliz. Rakiplerin ürünleri ile kıyaslama yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu tip o ürün berbat bizimkisi daha iyi şeklinde açıklama yapmak pek hoş olmamış.

Nvidia’nın bu açıklamasından geri adım atmayacağını düşünüyoruz. Her ne kadar Nvidia kağıt üzerinde ve performansta Radeon VII’den daha iyi olsa da böyle bir açıklama bizce çok talihsizce olmuş.

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