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Nvidia yüksek FPS’te oyun oynayanların daha iyi olduklarını açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 09.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Nvidia’nın testlerine göre; yüksek FPS değerlerinde online oyun oynayanlar daha fazla kill yani öldürme oranına sahip. İşte araştırmanın detayları.

Nvidia yüksek FPS’te oyun oynayanların daha iyi olduklarını açıkladı

PC oyuncuları özellikle yeni AAA yapımlarda 30 FPS’i bulduklarına şükrediyor. Ekran kartlarının 10.000 TL’ye dayandığı bugünlerde 60 FPS’te oyun oynamak için GTX 1080 Ti veya RTX 20 serisi bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Peki, üst seviye ekran kartı ile gelen FPS değeri oyunlara nasıl yansıyor?

Ekran kartı üreticisi Nvidia, son yayınladığı araştırma sonuçları ile yüksek FPS’te oyun oynayanların daha iyi olduklarını ortaya koydu. PUBG ve Fortnite oyunlarını inceleyen firma, 144 FPS’te oyun oynayanların 60 FPS’e göre daha fazla Kill/Death oranına sahip olduğunu açıkladı.

Eğer GTX 10 serisi bir ekran kartına sahipseniz, grafiklerden ödün vererek FPS’e odaklanmanızda fayda var. Eğer bir de monitörünüz 144 Hz’i destekliyorsa daha akıcı bir oyun deneyimi sizleri bekleyecektir. Oyunun akıcı olması rakiplerinizin en ufak hareketlerini bile daha önce görüp daha iyi nişan almanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Nvidia FPS oyun

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