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Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, futbola dönmek için sabırsızlanıyor. Yıldız oyuncunu bordo-mavili takımda değerine değer kattı.

Nwakaeme futbola dönmek için sabırsızlanıyor

Süper Lig'in yeniden başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, takımın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, yeniden sahalara dönmek için sabırsızlanıyor. Bordo-mavili taraftarların futbol topuyla olan bağı nedeniyle 'Bay beyin' lakabını taktığı oyuncu uzun süredir, futboldan uzak kalmanın sıkıntısını yaşarken, 45 günlük bir aradan sonra yeniden yeşil sahalara dönmenin keyfini sürüyor.

Nwakaeme, futbol kariyerinin en önemli değerini bordo-mavili takımda yakaladı. İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından Trabzonspor'a geçtiğimiz sezon başı gelen 31 yaşındaki futbolcu, 1 milyon 500 bin Euro olan değerini Karadeniz ekibinde 5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Korona virüsü salgınından etkilenen futbol piyasasında oyuncunun transfermarkt verilerine göre değeri ise 4 milyon Euro'ya geriledi. Yıldız oyuncu son iki sezonda Trabzonspor'da değerini iki kat artırmış oldu.

BU SEZON 37 MAÇ OYNADI

Trabzonspor'lu taraftarların büyük bir değer verdiği Nijeryalı oyuncu, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere toplam 37 resmi maçta forma giydi. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in büyük bir güven duyduğu oyuncu Süper Lig'de 24 karşılaşmada 10 gol, 9 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde ise 13 maça çıkarken söz konusu müsabakalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Toplamda ise 3 bin dakika sahada kaldı.

İKİ TEKNİK ADAM ADAMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda görev alan Ünal Karaman ve Hüseyin Çimşir'in vazgeçilmezi oldu. Karadeniz ekibine geldiği günden bugüne kadar 68 maçta forma giyen oyuncu Ünal Karaman döneminde 57, Hüseyin Çimşir'in döneminde ise 11 maçta forma giydi.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Dünya olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini, futbolu ise çok özlediğini belirten yıldız oyuncu, Süper Lig'in başlama ihtimaliyle birlikte hedefleri olan şampiyonluğu gerçekleştirmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirtti.

(İHA)

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