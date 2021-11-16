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Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talebi belli oldu

16.11.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nwakaeme'nin garanti parasını 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu bildirildi.

Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan talebi belli oldu
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nwakaeme ile Trabzonspor Yönetimi arasında yeni mukavele konusunda görüşmeler sürerken, yıldız futbolcunun istediği ücret belli oldu.

Bordo-mavililerden 1.5 milyon euro garanti para alan Nwakaeme'nin, bunu 2 milyon euroya çıkarmak istediği, her sezon için de 500 bin euro imza parası talebinde bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz ekibine, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme yapma talebinde bulunan oyuncunun ayrıca bonusları olacak.

Böylesine başarılı bir ismi kadrosunda tutmak isteyen yönetim ise bu talebe henüz olumlu ya da olumsuz cevap vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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