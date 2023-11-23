''Nwakaeme önümüzdeki sezon geri dönebilir'' demesinin ardından taraftarlar ikiye bölündü!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Nwakaeme açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"NWAKAEME İLE SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Abdullah Avcı ve ben Nwakaeme ile görüştük. Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

BAZI TARAFTARLAR KARŞI ÇIKTI

Bu sezon 34 yaşında olan Nwakaeme çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Gelecek sezon 35 yaşına girecek tecrübeli oyuncunun yaşı nedeniyle bazı bordo-mavili taraftarlar bu transfer karşı çıktı.





