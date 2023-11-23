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  4. ''Nwakaeme önümüzdeki sezon geri dönebilir'' demesinin ardından taraftarlar ikiye bölündü!

''Nwakaeme önümüzdeki sezon geri dönebilir'' demesinin ardından taraftarlar ikiye bölündü!

23.11.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Nwakaeme, gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından bordo-mavili taraftarlar ikiye bölündü. Gelecek sezon 35 yaşına girecek olmasından dolayı bir bölüm taraftar bu transfer karşı çıktı.

Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Fayha
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Nwakaeme açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"NWAKAEME İLE SEZON SONUNDA OTURUP KONUŞACAĞIZ"

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Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Abdullah Avcı ve ben Nwakaeme ile görüştük. Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

BAZI TARAFTARLAR KARŞI ÇIKTI

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Bu sezon 34 yaşında olan Nwakaeme çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Gelecek sezon 35 yaşına girecek tecrübeli oyuncunun yaşı nedeniyle bazı bordo-mavili taraftarlar bu transfer karşı çıktı.

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