''Nwakaeme önümüzdeki sezon geri dönebilir'' demesinin ardından taraftarlar ikiye bölündü!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Nwakaeme açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini söyleyen Ertuğrul Doğan, "Abdullah Avcı ve ben Nwakaeme ile görüştük. Bu sezon sonunda oturup konuşacağız. Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.
Bu sezon 34 yaşında olan Nwakaeme çıktığı 13 maçta 3 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösterdi. Gelecek sezon 35 yaşına girecek tecrübeli oyuncunun yaşı nedeniyle bazı bordo-mavili taraftarlar bu transfer karşı çıktı.