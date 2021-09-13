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Nwakaeme Trabzonspor'da 44 yıllık rekoru kırdı

13.09.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anthony Nwakaeme, ligde ilk dört maçta da gol atarken 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'nin ulaştığı rekora ulaştı.

Nwakaeme Trabzonspor'da 44 yıllık rekoru kırdı

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, ligde ilk dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi.

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor 2004-05 sezonundaki 12 puanlık startının ardından en iyi başlangıcını yaptı.

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İSTATİSTİKLERDE TRABZON FARKI

Gollü maçın istatistiklerinde Trabzonspor ağır bastı… %62 topla oynama oranına ulaşan bordo-mavililer hava toplarında da rakibine %60'a %40'lık üstünlük sağladı. Karadeniz ekibi pas isabetinde %86.8'e %79.5, toplam pasta 513'e 287, ceza sahasına ortada 24'e 14 ve rakip ceza sahasına girişte 33'e 18'lik üstünlük buldu. Rakip yarı sahada pas isabetini %79'a yükselten Avcı'nın talebelerine Terim'in öğrencileri ise %67 isabetle yanıt verebildi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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