Nwakaeme Trabzonspor'da 44 yıllık rekoru kırdı

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Anthony Nwakaeme, ligde ilk dört maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Daha önce bordo-mavili takım adına bunu başaran tek isim 1976-77 sezonunda Necmi Perekli'ydi.

Ligin ilk 4 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor 2004-05 sezonundaki 12 puanlık startının ardından en iyi başlangıcını yaptı.

İSTATİSTİKLERDE TRABZON FARKI

Gollü maçın istatistiklerinde Trabzonspor ağır bastı… %62 topla oynama oranına ulaşan bordo-mavililer hava toplarında da rakibine %60'a %40'lık üstünlük sağladı. Karadeniz ekibi pas isabetinde %86.8'e %79.5, toplam pasta 513'e 287, ceza sahasına ortada 24'e 14 ve rakip ceza sahasına girişte 33'e 18'lik üstünlük buldu. Rakip yarı sahada pas isabetini %79'a yükselten Avcı'nın talebelerine Terim'in öğrencileri ise %67 isabetle yanıt verebildi.



