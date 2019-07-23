O, 4 kız babası olan bir ev erkeği ve fenomen!

Simon Hooper, Instagram’da neredeyse 1 milyon takipçisi olan bir ebeveyn. Kendisini “4 Kız Babası” olarak tanımlıyor ve azınlık hayatı yaşadığı evinden samimi kesitleri bizlerle buluşturuyor. Bu konuyla ilgili olarak kendisini yazmış olduğu bir kitabı bile var kendisinin. Simon’ın diğer ebeveyn hesaplarından farkı yaşadıklarını süsleyip püsleyerek değil, olduğu gibi aktarması. 5 kadının bulunduğu evde, tek başına bir erkek olarak neler yaşadığını en samimi ve dürüst haliyle bizlere göstermesi. Daha ne olduğunu anlamadan 24 yaşında baba olan Simon zaman içerisinde babalık, feminizm ve kadın erkek eşitliği gibi konularda son derece önemli dersler almış. Biz de sizlere Simon ve ailesinin yaşadığı hayattan gerçekçi, samimi, mizahi ve dürüst bir kesit sunmak istiyoruz.

İşte 4 kız babası ve azınlıkta olduğu hayatından bölümler...

Simon Hooper iki kız çocuğu babasıyken, ikiz kızlarının dünyaya gelmesiyle evde iyice azınlık durumuna düşmüş.

Azınlıkta olduğu evdeki yaşamını bundan yıllar önce insanlara Instagram hesabından anlatmaya başlamış.

3 yıl önce başladığı sosyal medya macerası bugün 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla devam ediyor.

Simon’ı ve ev hayatını bu kadar popüler kılan şey gerçekçi ve samimi fotoğrafları.

Baba olmanın zorluklarını en yalın haliyle gösteriyor.

Fotoğrafları gerçekçi ve olduğu gibi.

Süsleyip püsleyip insanlara gerçek dışı manzaralar sunmuyor.

Ebeveyn olmanın zorluklarını,

Evde 5’e karşı bir azınlıkta olmanın ne demek olduğunu en saf haliyle anlatıyor.

Haliyle bu doğallık insanların büyük beğenisini kazanıyor.

Simon 4 kız babası olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattığı bir kitap da yazmış.

Ancak hiçbir şey görüntüler kadar net konuşmuyor.

Kız babası olmanın güzelliğini hiçbir yazı bir fotoğraf karesi kadar güzel anlatmıyor.

Bu sabırlı baba ve kızlarının fotoğrafları insanları büyülemeye devam ediyor.

Biz de sizler için bu güzel aileye ait bazı fotoğrafları buraya aldık.

Bir yandan yaşanan zorlukları görmeniz.

Diğer yandan bir aile olmanın güzelliklerine tanık olmanız için.

Bir arada olmanın sıcaklığı.

Çocukların isteklerine yetişmeye çalışmanın yorgunluğu.

Arada yaşanan ufak öfke anları.

Taşınan ağır yükler.

Beklenmedik olaylar.

Ve sıra dışı zamanlar.

Ama bütün bunların yanında kocaman bir aile olmanın keyfi.





