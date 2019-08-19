O bakteriyi kendisine enjekte etti: Hiç bu kadar iyi hissetmedim!

Sibirya’nın Yakutsk bölgesindeki Mamut Dağı eteklerinde Bacillus F adı verilen, 3.5 milyon yıllık bir bakteri keşfedildi. Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli olan akademisyen Anatoli Brouchkov, üzerinde 3 yıl boyunca sürdürdüğü araştırmaların ardından bakterinin gençleştirici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklerine sahip olduğunu keşfetti. 2012 yılında farelere enjekte ettiği bakterinin işe yaramasının ardından 3 yıl önce de kendi üzerinde denemeye karar verdi.

ÖNCE FARELERE SONRA KENDİNE ENJEKTE ETTİ

Moskova Devlet Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Anatoli Brouchkov, 2009 yılında Sibirya’da bir buzulun altında 3.5 milyon yaşında bir bakteri keşfetti. Brouchkov bulduğu bakteriyi önce farelere sonra da kendisine enjekte etti.

'SON 2 YILDIR GRİP BİLE OLMUYORUM'

Bunu yaparak test çalışmasını da başlatmış olan Brouchkov, bakteriyi kendisine enjekte etmenin üzerinde nasıl bir etki yarattığını şu cümlelerle açıklıyor: “Daha çok çalışmaya başladım. Son iki yıldır bırakın hasta olmayı grip bile olmuyorum. Fareler ve meyve sinekleri üzerinde yapılan başarılı deneylerin ardından, aktive edilmemiş bakteri kültürünü denemenin ilginç olacağını düşündüm” diyor. Kısaca özetlemek gerekirse, Brouchkov bu işlemi “sadece meraklıydım, dünyaya bir kere geliyoruz” diye ifade ediyor.