Mynet Trend
  4. O bilim insanına 3 yıl hapis cezası!

O bilim insanına 3 yıl hapis cezası!

BBC BBC
Son Güncelleme

Çin'de geçen yıl dünyaya gelen Lulu ve Nana adlı ikizlerin anne karnındayken genlerini değiştiren Çinli bilim insanı He Jiankui, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

O bilim insanına 3 yıl hapis cezası!

He'nin dünyada ilk kez uygulanan Crispr-Cas9 adlı gen değiştirme teknolojisi Çin ve dünya genelinde tartışma yaratmıştı.

Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'ya göre, Şenzen'deki mahkeme, yasa dışı bulduğu bu uygulama nedeniyle He'yi ayrıca 3 milyon Yuan (438 bin dolar) cezaya çarptırdı.

He'nin araştırma ekibindeki iki kişi de daha hafif para ve hapis cezaları aldı.

'PARA VE ŞÖHRET İÇİN TIP ETİĞİNDE KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTILAR'

Mahkemenin kararında bu tür araştırmalar için izinleri olmadığı belirtilen sanıkların "şöhret ve para için tıbbi tedavi bilimsel araştırmalarla ilgili yasaları ihlal ettiği" belirtilerek, "Bilimsel araştırma ve tıp etiğinde kırmızı çizgileri aştılar" denildi.

He ve ekibinin yedi embriyo üzerinde yaptığı deneyler tüm dünyada büyük yankı yaratmıştı.

Güney Şenzen Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde görevli olan He Jiankui, Kasım 2018'de, genlerini değiştirdiği ikiz kız bebeklerin HIV virüsüne karşı bağışıklık kazanmalarını sağladığını iddia etmişti.

He, tüp bebek tedavisi sırasında HIV virüsünün hücrelere girmesine izin veren bir protein oluşturan CCR5 genini devre dışı bıraktığını öne sürmüştü.

'İSTENMEYEN MUTASYON TEHLİKESİ'

Bu ay başında MIT Technology Review Dergisi'nde yer alan bir araştırmada He'nin, deneylerinde istenmeyen mutasyonlara yol açmış olabileceği öne sürülmüştü.

Bazı uzmanlar genlerle oynamanın erken ya da ileri yaşlarda ne gibi sorunlara yol açabileceğinin kestirilemeyeceğini belirterek bu tür deneylerin sağlıklı bebekleri büyük bir tehlikeye atabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında... Tartıştığı kocasını uykusunda öldürdü! İfadesi kan dondurdu: Misafirlerin yanında...
Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldıYıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı
Yeni yılda bu 8 şey sizi hedeflerinize ulaştıracak!Yeni yılda bu 8 şey sizi hedeflerinize ulaştıracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin BİLİM İNSANI hapis genetik

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

Dikkat! Kar, sağanak, fırtına...

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

İşte MasterChef 2019 şampiyonu

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

Sosyal medyada gündemi sarsmıştı!

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

'Onun pilden anladığı C4'e takılan pil'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Renkli anlar! Atmacaya hesap sordu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Damat düğünün ortasında sinir krizi geçirdi!

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır çocuk sahibi olmaya çalışan 5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

5 arkadaş aynı yaz hamile kaldı

Yeni yılda bunları yaparak hedeflerinize ulaşın!

Yeni yılda bu 8 şey sizi hedeflerinize ulaştıracak!

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Dünyanın en yaşlısıydı! Fausta vefat etti

Devlet kurumu 'yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı

'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün bilgilerini paylaşıldı

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Tüm Türkiye, 'Sefalet Bebeği' konuşuyor!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.