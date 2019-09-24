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O bir dahi! 11 yaşında üniversiteye girdi

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Toledo Üniversitesi'nin kapısını küçük bir çocuğa açmasıyla bilim dünyası yeni bir deha kazandı. Hakkında yapılan paylaşımlarla da epey eğlendiren Daniel Liu, artık hem internet aleminde çok popüler hem de genç yaşına rağmen o bir dahi! İşte Daniel'ın hikayesi...

Kimya konusunda bir dahi olan Daniel Liu’nun dehası 11 yaşında katıldığı bir organik kimya dersiyle ortaya çıkmıştı. Toledo Üniversitesi’nde katıldığı bir dersin ardından internette de popüler olan Liu’nun birkaç sene içinde hayatı oldukça hızlı ilerledi. Üniversitenin Çevre Sağlığı ve Radyasyon Güvenliği Departmanı normalde 12 yaşın altındaki çocukların sağlık gerekçesiyle laboratuvarlara girmesine izin vermezken Daniel bu konuda bir ilk olmuş ve sonrasında kuralın yok sayılmasına değecek işlere imza atmış. İşte Daniel'ın hikayesi...

ATILAN BİR TWEET İLE ONU TÜM DÜNYA TANIDI

Daniel Liu 2016 yılında, henüz 11 yaşında bir çocukken popüler oldu.Her şey Çiğdem Kahyaoğlu’nun attığı tweet’le başladı. Toledo Üniversitesinde bir organik kimya sınıfına katılan Daniel’in adı bir anda sosyal medyada dolaşmaya başladı. Üstelik bu paylaşımı yapan ve organik kimya sınıflarındaki bu küçük çocuğun adını duyuran kişi de bir Türk’tü. O dönem attığı tweetlerle epey güldüren Çiğdem Kahyaoğlu’nun yazdığına göre Daniel, sınıf arkadaşlarına yapamadıkları bir soru olduğu takdirde ona mail atabileceklerini söylüyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
genç dahi ilginç haberler yüksek zeka

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