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O da daha önce silahlı saldırıya uğramıştı! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Serhat Akın'ı vuranlarla ilgili flaş iddia

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 10:04
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Daha önce Serhat Akın gibi silahlı saldırıya uğrayan ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Akın'a saldıran kişilerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

O da daha önce silahlı saldırıya uğramıştı! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Serhat Akın'ı vuranlarla ilgili flaş iddia

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymiş olan ve milli takıma da hizmet eden Serhat Akın, program sonrası çıktığı stüdyonun önünde silahlı saldırıya uğramış ve ayağından yaralanmıştı. Hemen hastaneye kaldırılan Serhat Akın'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

"SAKIN GERİ ADIM ATMA"

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Serhat Akın gibi, 2004 yılında uğradığı silahlı saldırı sonrası adeta ölümden dönen ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Çakar ilk olarak "Geçmiş olsun Serhat kardeşim. Sakın sinme sakın korkma sakın geri adım atma. Polise düşen görev tetikçileri bulmak ama asıl olan azmettiricidir" mesajı attı.

"SENİ VURANLAR YAKALANACAK"

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Ahmet Çakar bu paylaşımının devamında ise şu ifadeleri kullandı: "20 sene önce ben de belimden ve karnımdan beş tane yemiştim. Beni vuran ve vurduran yakalanmadı ama rahat ol seninkiler yakalanacak."

AHMET ÇAKAR'A NE OLMUŞTU?

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1998 yılında hakemliği bırakan Dr. Ahmet Çakar, sağlık personeli olarak çalışırken bir yandan da futbol yorumculuğuna başladı.

25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken aracının içinde silahlı saldırıya uğradı, vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Yaya olarak kaçan saldırgan yakalanamadı.

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