O da Galatasaray'ı istiyor! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Fransa'dan: Yönetim harekete geçti

Galatasaray, yaz transfer dönemi için savunmaya takviye planlarını erkenden başlattı. Sarı-kırmızılılar, Angers’in 22 yaşındaki stoperi Ousmane Camara’yı radarına aldı. Şampiyonlar Ligi faktörü transferde önemli rol oynarken, genç oyuncunun da Galatasaray’a sıcak baktığı belirtiliyor.

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray, yaz transfer dönemi için çalışmalarına erken başladı. Sarı-kırmızılılar, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını Fransa’ya çevirdi.

GALATASARAY'DAN CAMARA ATAĞI

Africafoot’un haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Angers’ta forma giyen 22 yaşındaki stoper Ousmane Camara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Genç savunmacı için en ciddi ilgiyi gösteren kulübün ise Galatasaray olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılıların, transfer sürecinde elini çabuk tutarak Camara’nın temsilcileriyle ilk teması kurduğu iddia edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Haberde, Malili futbolcunun Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak mücadele eden Galatasaray’a transfer fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi. Avrupa arenasında boy gösterme ihtimali, genç stoper için önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.

PİYASA DEĞER 4 MİLYON EURO

Bu sezon Angers formasıyla 21 maçta görev alan Ousmane Camara, savunmadaki istikrarlı performansının yanı sıra 1 golle de takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

