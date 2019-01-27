O dünyada bunu yapan sayılı isimlerden! Büyüteçle görülebiliyor

O dünyadaki sayılı isimlerden biri... Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapıların yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama eserleri de bulunuyor.

Keskin bir gözle yaratıcılığı bir araya getirip güzel işlere imza atan Özcan, kalem oyma sanatına 3 yıl önce şans eseri karşısına çıkan bir fotoğrafla başlamış. Büyüteçle görülebilecek detaylara sahip bu sanata başlangıç hikâyesini kendisinden de dinlediğimiz Özcan yolculuğunu şöyle anlattı:

"Aslında tam zamanlı bir işe sahipken, ailemle birlikte geçirdiğim vakitlerin haricinde, devasa bir üretme dürtüsüne sahip olarak birçok hobiyle ilgileniyordum, bir noktadan sonra daha özel bir uğraş arayışına girmiş ve şans eseri karşıma çıkan bu sanata dair bir eser fotoğrafıyla hayatım değişmeye başlamıştı. Uzun zaman araştırmalar yaptıktan sonra evimin bir köşesine kurduğum atölye masamda genelde gece yarıları çalışmalar yapmaya başladım. Tasarımlarımda olabildiğince dünya çapında yapılmamış, daha detaylı, farklı bir bakış açısıyla insanların ruhuna dokunan figürler üretmeye çalışıyorum."