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O elendiğinde Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı! Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali gündem oldu

02.10.2023 17:07 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin reyting rekorları kıran yarışması Popstar yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Sarı saçları, güçlü sesi ve sempatik gülüşüyle iz bırakan isimlerden biri olan Evren, yarışmanın favori isimlerinden biri olmasına rağmen henüz 3. haftada elenmişti. Popstar Evren elendiğinde ise yarışmanın sivri dilli jürisi Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı. Evren Mevlanaoğlu şimdi de son haliyle gündem oldu. Popstar Evrin'in yıllar içindeki değişime yorum yağdı.

Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı 2003-2004 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmaya güçlü sesiyle damga vuran Evren Mevlanaoğlu son haliyle gündem oldu.

popstar

Sarı saçları, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Popstar Evren yarışmanın favori isimlerinden biri olmasına rağmen henüz 3. haftada elenmişti. Popstar Evren'in elenmesi üzerine yarışmanın sivri dilli jürisi Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı.

Evren Mevlanaoğlu posptar

Yarışmanın ardından ortalardan kaybolan Evren Mevlanaoğlu, 2021 yılında Sezen Aksu'nun ‘Oyun Bitti’ şarkısını rock tarzına uygun bir şekilde seslendirdi.

Evren Mevlanaoğlu 2

1981 yılında doğan Popstar Evren, ilk Popstar Türkiye yarışmacılarından.
Yarışmada kısa süre kalan Evren'in elendiği gece, jüri üyesi Armağan Çağlayan başta olmak üzere salondaki ve ekran başındaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.

Evren Mevlanaoğlu son hali

Evren Mevlanaoğlu, çoçukluğundan beri müziğin içindeydi, ortaokul yıllarında müziği meslek edindi.

Evren Mevlanaoğlu SON HALİ 1

Türkiye’de müzik yarışmalarının parladığı dönemde, Popstar’da güçlü sesi ile yarışmanın yıldız adaylarındandı fakat süpriz bir şekilde elendi.

Evren Mevlanaoğlu son hali 2

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