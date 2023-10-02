O elendiğinde Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı! Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali gündem oldu

Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı 2003-2004 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmaya güçlü sesiyle damga vuran Evren Mevlanaoğlu son haliyle gündem oldu.

Sarı saçları, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Popstar Evren yarışmanın favori isimlerinden biri olmasına rağmen henüz 3. haftada elenmişti. Popstar Evren'in elenmesi üzerine yarışmanın sivri dilli jürisi Armağan Çağlayan haykırarak ağlamıştı.

Yarışmanın ardından ortalardan kaybolan Evren Mevlanaoğlu, 2021 yılında Sezen Aksu'nun ‘Oyun Bitti’ şarkısını rock tarzına uygun bir şekilde seslendirdi.

1981 yılında doğan Popstar Evren, ilk Popstar Türkiye yarışmacılarından.

Yarışmada kısa süre kalan Evren'in elendiği gece, jüri üyesi Armağan Çağlayan başta olmak üzere salondaki ve ekran başındaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.

Evren Mevlanaoğlu, çoçukluğundan beri müziğin içindeydi, ortaokul yıllarında müziği meslek edindi.

Türkiye’de müzik yarışmalarının parladığı dönemde, Popstar’da güçlü sesi ile yarışmanın yıldız adaylarındandı fakat süpriz bir şekilde elendi.



