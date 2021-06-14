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O fizik kolay kazanılmıyor! Burcu Esmersoy'un spor paylaşımlarına çok güleceksiniz

14.06.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, Instagram'daki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, güzel fiziğinin sırrını gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

O fizik kolay kazanılmıyor! Burcu Esmersoy'un spor paylaşımlarına çok güleceksiniz

Burcu Esmersoy, 1990'lı yılların sonundan beri Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri. 1997'de katıldığı güzellik yarışmasında aldığı dereceyle tanınmaya başlayan ünlü isim, sonrasında on parmağında on marifet birine dönüştü. Turizm İşletmeciliği bölümünü bitiren Burcu Esmersoy, bu konuda ABD'de de eğitim aldıktan sonra televizyon kanallarında yapımcılık ve sunuculuk yapmaya başladı. Asıl ününü ise NTV Spor bünyesinde yaptığı programlar ve muhabirlik deneyimiyle kazandı. Ama orada da çok kalmadı. Kısa süreli oyunculuk deneyimlerinin ardından bu kez çok izlenen televizyon programlarının sunuculuğuna geçti. Instagram'ın popülerleşmesiyle birlikte de başarılı bir influencer'a dönüştü. Ünlü isim, son olarak Exxen'de "Stiller Konuşsun" programını sunmaya başladı ve bir plaj koleksiyonu hazırladı. Ama hazırladığı parçalardan çok olağanüstü fiziği konuşuluyor.

"Ders sonu Z raporu"

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy 44 yaşında ama çok daha genç gösteriyor. Bu özelliğini de düşman çatlatan fiziğine borçlu. Bedenine son derece iyi bakan ve özen gösteren ünlü isim, sporu asla aksatmıyor. Olağanüstü vücudunu da buna borçlu olduğunu söylüyor.

Burcu Esmersoy

Sürekli spor videoları paylaşan Burcu Esmersoy, bugün de ne kadar zorlandığına dair paylaşımlar yaptı. Yoğun bir antrenmanın ardından paylaştığı "Z raporu" ise herkesi çok güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Exxen
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