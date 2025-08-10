O gezegenden Dünya'ya geldi... Bilinenler arasında en büyüğü: Adeta kaçırıldı!

Nijer hükümeti, Agadez bölgesinde 2023’te keşfedilen ve geçtiğimiz ay New York’ta 4,3 milyon dolara satılan Mars kökenli "NWA 16788" adlı göktaşının ihracatını soruşturuyor. 24,7 kilogram ağırlığındaki göktaşı, şimdiye kadar Dünya’da bulunan en büyük Mars meteorları arasında yer alıyor.

KİMLİKLERİ BELİRSİZ

Satışta alıcı ve satıcının kimlikleri açıklanmazken, Nijer hükümeti meteorun yasal yollarla ülke dışına çıkarılmadığı şüphesiyle harekete geçti. Sotheby’s ise tüm uluslararası prosedürlerin uygulandığını savunuyor.