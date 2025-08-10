Mynet Trend

O gezegenden Dünya'ya geldi... Bilinenler arasında en büyüğü: Adeta kaçırıldı!

Nijer, Agadez bölgesinde keşfedilen ve New York’ta 4,3 milyon dolara satılan Mars kökenli göktaşının ülke dışına yasa dışı yollardan çıkarılmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattı.

O gezegenden Dünya'ya geldi... Bilinenler arasında en büyüğü: Adeta kaçırıldı!
Çiğdem Sevinç

Nijer hükümeti, Agadez bölgesinde 2023’te keşfedilen ve geçtiğimiz ay New York’ta 4,3 milyon dolara satılan Mars kökenli "NWA 16788" adlı göktaşının ihracatını soruşturuyor. 24,7 kilogram ağırlığındaki göktaşı, şimdiye kadar Dünya’da bulunan en büyük Mars meteorları arasında yer alıyor.

O gezegenden Dünya ya geldi... Bilinenler arasında en büyüğü: Adeta kaçırıldı! 1

KİMLİKLERİ BELİRSİZ

Satışta alıcı ve satıcının kimlikleri açıklanmazken, Nijer hükümeti meteorun yasal yollarla ülke dışına çıkarılmadığı şüphesiyle harekete geçti. Sotheby’s ise tüm uluslararası prosedürlerin uygulandığını savunuyor.

