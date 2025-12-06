Sahile vurdu, görenleri hayrete düştü! "Cinsel organ görevi görüyor"

İskoçya'da bir kumsala vuran büyük bir deniz canlısı görenleri şaşkına çevirdi. Uzmanlar, incelemeleri sonucunda bunun muhtemelen bulunması zor bir septopus'a, yani devasa yedi kollu bir ahtapota ait olduğu sonucuna vardı.

"CİNSEL ORGAN GÖREVİ GÖRÜR"

Dev jelatinimsi ahtapot veya damla ahtapot olarak da bilinen bu canlı, benzerleri gibi sekiz kola sahiptir. Ancak erkeklerde bu kollardan biri, çiftleşme sırasında dişilere bağlanmak için kullanılan bir cinsel organ görevi de görür.

Ekip başlangıçta yaratığın dev bir kalamar olabileceğini düşündü, ancak dokunaçların vantuzlarında "diş" olmaması nedeniyle bu teori hemen çürütüldü. Yerel deniz biyologları, çevredeki uzmanlara danıştıktan sonra, dokunaçların gerçekten de dev jelatinimsi ahtapota ait olduğunu doğruladı.