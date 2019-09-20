O hastalığa dikkat çekmek için örme bebek yapan adam!

Vitiligo, kesin sebebi bilinmemekle birlikte deride pigment kaybına bağlı olarak açık renkli alanların oluştuğu bir tür deri hastalığıdır. Her yaşta görülebilse de büyük oranla 20 yaşından önce belirtilerini göstermeye başlar. Yaygın görülen bir hastalık olan vitiligo, yaklaşık olarak her 100 kişiden 1 veya 2’sinde gözlenir. Bulaşıcı bir hastalık olmayan ve sadece cilt görünümünü etkileyen vitiligo, hastalarda herhangi bir fizyolojik soruna neden olmaz. 64 yaşındaki Brezilyalı Joao Stanganelli Junior da vir vitiligo hastası. 38 yaşından itibaren belirtileri ortaya çıkmaya başlayan bu hastalığın insan psikolojisini nasıl etkilediğini en iyi bilen insanlardan biri. Bunun için vitiligo hastası çocukların neler yaşayabileceğini çok iyi biliyor ve onların özgüvenlerini artırmak için üzerinde vitiligo lekeleri olan bebekler örüyor. EMEKLİ OLUNCA BİR HOBİ ARAMAYA BAŞLADI Joao gastronomi sektöründe çalışıyor, ancak yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle emekli oluyor. Bu ani karar hayatını kökünden değiştiriyor. Joao zamanını değerlendirmek için kendisine bir hobi aramaya başlıyor. Zihnini aktif ve sağlıklı tutacak, kendisini de mutlu edecek bir hobi arayışına girişiyor. Sonunda eşi Marilena ile birlikte el işi öğrenmeye karar veriyorlar.

'ELLERİNİZ AĞRIYOR, PARMAKLARINIZ ŞİŞİYOR' Ancak Joao bu işin hiç de göründüğü kadar kolay olmadığını çabuk fark ediyor. Birkaç kere bırakmayı düşünse de devam etmeye karar veriyor. İyi de yapıyor, çünkü sadece 5 günün sonunda ilk örgü bebeğini yapıyor. Joao, örgü işinin herkese göre olmadığını söylüyor, “elleriniz ağrıyor, parmaklarınız şişiyor, ama bir kere alıştınız mı bırakmanız ya da vazgeçmeniz mümkün olmuyor” diyor. İLK OLARAK TORUNU İÇİN BİR BEBEK ÖRMEYE KARAR VERİYOR Örgü örmeyi öğrenmesinin ardından yapmak istediği ilk şey torunu için bir bebek örmek. Böylelikle diyor Joao beni sonsuza kadar hatırlayacak. Bebeği örerken “neden bu bebek benim gibi vitiligo hastası olmasın?” diye düşünüyor. Ve böylece ortaya cildinde vitiligo lekeleri olan bir kız bebek, Vitilinda çıkıyor. Vitilinda’nın çok beğenilmesi Joao’nun daha çok bebek yapması için onu ateşliyor. DAHA ÇOK ÇOCUĞU MUTLU EDEBİLMEK İÇİN UĞRAŞIYOR Joao’nun vitiligo hastası bebekler örmesindeki en büyük amacı, bu hastalıktan mustarip çocukların özgüvenlerinin artması ve hayata daha neşeli gözlerle bakabilmeleri. Yaptığı bebeklerin ilgi görmesi, çocukların onları çok sevmesi, insanların yaptıklarına değer vermesi Joao’nun en büyük motivasyon kaynağı. Bu sayede yeteneğini her geçen gün biraz daha geliştiriyor, daha çok çocuğu mutlu edebilmek için uğraşıyor.