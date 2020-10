O iddialara ateş püskürdü: 'Satılık değil'

Koronavirüs salgını nedeniyle vizyon tarihi beş kez ertelenen 25’inci James Bond filmi No Time to Die’ın dijital platformlardan birinde yayınlanacağı iddialarına yalanlama geldi. Metro-Goldwyn-Mayer'dan bir yetkili yaptığı açıklamada, filmin satılık olmadığını ve filmin izleyicilerin sinema deneyimini korumak amacıyla ertelendiğini söyledi. Efsane ajan 007'nin 25. filmi No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) 2 Nisan 2021'de seyirciyle buluşacak.

James Bond'a beşinci kez hayat veren Daniel Craig'in son kez bu rolle seyirci karşısına çıkacak olması bir başka önem taşıyor. Çekimler sırasında 51 yaşındaki oyuncu set kazası sonrası ayak bileğinden operasyon geçirdi ve iki hafta sete çıkamadı.

Craig ile beraber Spectre‘da rol alan Lea Seydoux ve Christoph Waltz'ın yanı sıra Bohemian Rhapsody ile Oscar kazanan Rami Malek, yeni kötü karakteri olarak hikâyede yer alıyor.

NO TIME TO DIE KONUSU

Jamaika’da sakin bir hayat süren James Bond’un huzurlu yaşamının bozulmasıyla gelişen olayları konu alan film; Kaçırılan bir bilim insanını kurtarmaya çalışan Bond'un, oldukça tehlikeli yeni bir teknolojiye sahip olan gizemli bir suçluyla mücadelesini anlatan filmin oyuncu kadrosu da yıldızlardan oluşuyor.