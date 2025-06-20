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O ilde 17 köy hastalık yüzünden karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı!

Sivas'ta Kerimmümin köyünde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü. 17 köy karantinaya alınırken hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

O ilde 17 köy hastalık yüzünden karantinada! Giriş çıkışlar yasaklandı!

Şap hastalığı Sivaslıları karantinaya aldırdı. İddiaya göre, Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyünde bulunan büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görüldü.

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İŞTE O 17 KÖY

Kerimmümin köyü ile çevresinde bulunan Kıldır, Töngel, Karacaören, Bakırcıoğlu, Söğütpınar, Erenler, İğdecik, Buğdayören, İncetaş, İğnebey, Danaören, Yiğitler, Yeniyapan, Yeniköy, Yılanlıkaya ve Hamzaşeyh köyleri karantina altına alındı.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bahse konu şap hastalığının yayılmaması adına 17 köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışını yasakladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas karantina köy
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