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Ö ile bitki ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte ö harfi ile başlayan bitkiler

Deniz Barış Deniz Barış
YAŞAM  | 24.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

İsim şehir oyunun kategorilerinden biridir bitkiler ve ö harfi ile bitki de bu kategorinin en zorlayan sorularındandır. Çocuklar ö harfi oynandığında bitki adı bulmakta zorlanabiliyorlar ki bazen yetişkinler bile hatırlayamayabilir. Peki siz ö harfi ile bitki kaç tane sayabilirsiniz? İşte sizin derlediğimiz ö harfi ile başlayan bitkiler ve açıklamaları...

Ö ile bitki ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte ö harfi ile başlayan bitkiler

İsim - şehir, ülkemizde gerek küçüklerin kendi arasında gerekse de büyükler ile küçüklerin beraber oynadığı keyifli ve bilgiye dayanan bir oyundur. Oyunda bir harf belirlenir ve bu harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya ismi bulunmaya çalışılır. Ancak isim bulmada bazı harfler diğerlerinden daha zorluk çıkartır. Örneğin ö ile bitki bulmakta sadece küçükler değil büyükler de zorlanabiliyor.

Ö İLE BİTKİ İSİMLERİ

Hem bilgilenmek hem de oyunda rakiplerinize karşı avantaj elde etmek için aşağıda sizin için derlediğimiz ö ile bitki isimleri listesinden ve açıklamalarından faydalanabilirsiniz.

  • Öksürük Otu
  • Ökse Otu
  • Ödağacı
  • Öküzdili
  • Ölmez Çiçek
  • Ölmez Otu
  • Öz Dikeni

Öksürük Otu: Gövdesi pullarla kaplı, sarı çiçekli, ekin tarlaları için zararlı, çok yıllık ve otsu bir bitki (Tussilago farfara).

Ökse Otu: Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz, erik vb. ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan bitki (Viscum album).

Ödağacı: Dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç (Aquilaria agallocha).

Öküzdili (Sığırdili): Sığırdiligillerden, 30-60 santimetre yüksekliğinde, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküzdili (Anchusa officinalis).

Ölmez Çiçek: Basit ve tüylü yapraklı, parlak sarı çiçekleri uzun zaman saklanabilen, özel kokulu, çok yıllık ve otsu bir bitki, sarıçiçek, yayla çiçeği, yayla gülü (Helichrysum).

Ölmez Otu: Beyaz, mor veya parlak kızıl renkte çiçek açan otsu bitki (Xeranthemum).

Öz Dikeni: Dikenli, tırmanıcı ve kışın yapraklarını dökmeyen bir bitki (Smilax aspara).


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Anahtar Kelimeler:
ö ile bitki ö harfi

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