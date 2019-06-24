Ö ile bitki ismi kaç tane sayabilirsiniz? İşte ö harfi ile başlayan bitkiler

İsim - şehir, ülkemizde gerek küçüklerin kendi arasında gerekse de büyükler ile küçüklerin beraber oynadığı keyifli ve bilgiye dayanan bir oyundur. Oyunda bir harf belirlenir ve bu harfle başlayan isim, şehir, hayvan, bitki ve eşya ismi bulunmaya çalışılır. Ancak isim bulmada bazı harfler diğerlerinden daha zorluk çıkartır. Örneğin ö ile bitki bulmakta sadece küçükler değil büyükler de zorlanabiliyor.

Ö İLE BİTKİ İSİMLERİ

Hem bilgilenmek hem de oyunda rakiplerinize karşı avantaj elde etmek için aşağıda sizin için derlediğimiz ö ile bitki isimleri listesinden ve açıklamalarından faydalanabilirsiniz.

Öksürük Otu

Ökse Otu

Ödağacı

Öküzdili

Ölmez Çiçek

Ölmez Otu

Öz Dikeni

Öksürük Otu: Gövdesi pullarla kaplı, sarı çiçekli, ekin tarlaları için zararlı, çok yıllık ve otsu bir bitki (Tussilago farfara).

Ökse Otu: Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz, erik vb. ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan bitki (Viscum album).

Ödağacı: Dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç (Aquilaria agallocha).