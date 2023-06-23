O isim gönderiliyor, Burak Yılmaz geliyor! Tecrübeli isim 'yuvam' dediği Beşiktaş'a geri dönüyor... Bambaşka görev

Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen ve geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyuran Burak Yılmaz'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu olmuştu.

BEŞİKTAŞ'A DÖNÜYOR

Tecrübeli futbolcu için birçok iddia ortaya atılırken, 37 yaşındaki oyuncunun geleceği belli oldu. BeIN Sports'un haberine göre; Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı görevine getirilecek.

Siyah-Beyazlı ekipte iki farklı dönemde forma giyen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla 96 maça çıkıp 32 gol ve 12 asist kaydetmişti.Burak Yılmaz, 5 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştirdiğini söylemişti.

"ŞENOL HOCAMIN YANINDAN GELDİM"

Burak Yılmaz açıklamasında, "Buraya Şenol hocamın yanından geldim. Hocamın da benle alakalı düşüncesi vardır ama şu anda bana bunu bildirmedi. Mutlaka benle alakası düşüncesi vardır. Tabi olmasa da hocayla ilişkimizde en ufak bozulma olmaz. Hocamın aklında benimle alakalı bir şey olduğunu biliyorum. Ben projeyle alakalı konuşuyorum, bunun için de sabır olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

BAYRAM BEKTAŞ GÖNDERİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Bayram Bektaş'ın kulüpten ayrılacağı öne sürülmüştü.



