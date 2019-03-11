O isim noktayı koydu! Can Yaman ve Demet Özdemir sevgili mi?

Ses sanatçısı Onur Akay, UçanKuş’un sevilen programı “UçanKuş Taksi”ye konuk oldu ve Ümit Özhan’a bomba açıklamalarda bulundu.
Verdiği haberlerle magazin gündeminin nabzını tutan Onur Akay, UçanKuş TV kameralarına bilinmeyenleri anlattı.
Akay, “Erkenci Kuş” dizisiyle milyonları ekranlara kilitleyen Can Yaman ve Demet Özdemir’in arasında hiçbir şey olmadığını söyledi.
Magazin basınında sık sık aşk yaşadıkları iddia edilen Can Yaman ve Demet Özdemir ikilisinin birlikte olmadıklarını ve hatta Yaman ve Özdemir’in kalplerini boş olduğunu açıkladı.
'CAN DİVİT’İN DE KALBİ BOŞ'
Öte yandan Onur Akay, “Erkenci Kuş” dizisinde Can Yaman’ın kardeşini oynayan Birand Tunca’nın da kalbinin boş olduğunu açıkladı.
Annesinin 4. Evrede kanser olduğunu açıklayan Onur Akay, “Sette sürekli izin alıp annesini ziyarete gidiyor. Hayatını şu anda tamamen annesine adamış durumda ve hayatında bu yüzden kimse yok. Hem annesiyle hem de sette çekimlerle zamanını geçiriyor.” dedi.
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