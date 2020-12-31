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O isyanlar, cinayetler... Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 31.12.2020 08:10 | Son Güncelleme:
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O isyanlar, cinayetler... Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş

Başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'in ödüllü performansı Joker’de hiçbir şey göründüğü gibi değil. Batman’in orijinal senaryosu, Joker filminde yaşanan olayların gerçek olmadığı, daha çok Arthur Fleck'in zihninde gerçekleştiğini doğruluyor.

Geçtiğimiz yıla damga vuran filmlerden biri olan Joker’in üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Batman’in orijinal hikayesine göre; Joker filmdeki olayların gerçek olmadığını, daha çok Arthur Fleck'in zihninde gerçekleştiğini doğruluyor.

DC sinematik evreniyle birlikte piyasaya sürülmesine rağmen, Joker filmi bağımsız bir yapım olarak sınıflandırıldı. Ancak gişe ve kritik başarısı DC'nin devam filmleri için zorlamasına neden olabilir.

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Todd Phillips'in yönettiği ve Joaquin Phoenix'in oynadığı Joker, yoğun zihinsel sağlık sorunları ile mücadele eden komedyen Arthur Fleck'in dünyasının etrafına dönüyor. Film boyunca, Joker unvanını alır ve yaptıklarıyla Gotham City'de bir isyana neden olur. Bruce Wayne'in yani Batman’in ebeveynlerinin ölümüne yol açar.

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Joker'in 2019'da piyasaya sürülmesinden bu yana hayranlar, filmdeki olayların aslında büyük ölçüde Arthur'un sorunlu zihninde uydurulmuş bir fantezi olduğunu ve yaşananların çoğu Fleck'in meşru gerçeklikten çok hayattan istediğini yansıtan bir teori olduğunu öne sürdü. Film kesinlikle bunu ima ederken, Arthur'un hem Sophie Dumond hem de Murray Franklin ile olan ilişkisinin birçok kez yanlış olduğu ortaya çıktığında, diğer olayların da ucu açık bırakılmış oldu.

JOKER 2 GELECEK Mİ?

Joker filminin inanılmaz başarısından sonra defalarca devam filmiyle ilgili spekülasyonlar yapıldı. DC’nin devam filmini istediği bilinen bir gerçek. Ancak Joker 2 ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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