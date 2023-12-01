O kararın perde arkası ortaya çıktı: Okan Buruk'u kızdırdı, Manchester United maçında ilk 11'e alınmadı! Galatasaray'da ayrılık çok yakın

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United'ı konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakada 3-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve bir üst tura yükselmek adına tüm ipleri kendi eline almıştı. Grupta 3. sırada bulunan Cimbom'da maç öncesi yaşananlarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İSTEKSİZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son dönemde yedek kulübesine adeta hapsolan ve ilk 11'e girmekte güçlük çeken Victor Nelsson'un isteksiz tavırları dikkat çekiyordu.

BURUK İLK 11'DE OYNATMAK İSTEDİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Danimarkalı stoperi Davinson Sanchez'in yokluğunda Manchester United maçında ilk 11 oynatmak istedi.

DAVRANIŞLARI RAHATSIZLIK YARATTI

Deneyimli çalıştırıcı, kritik müsabakanın son antrenmanında Nelsson'u ilk 11'de denedi ancak oyuncunun davranışlarından rahatsız olduğu için Manchester United maçında yedeğe çekti.

Başarılı teknik adam, müsabakanın 83. dakikasında yıldız futbolcuyu oyuna sürdü. Bu durum sonrasında Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Nelsson'a gelecek olan transfer teklfilerini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Bu sezon sarı - kırmızılı formayla 17 resmi maça çıkan 25 yaşındaki savunmacı, 1033 dakika süre aldı.





