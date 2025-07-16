O kasabada turistlere yeni kural! Çıplak ayak ve bikiniyle gezene para cezası verilecek!

İtalya’nın Ligurya bölgesinde yer alan ve lüks atmosferiyle tanınan Portofino, koyduğu kurallarla gündem oldu. Yaz sezonunda günlük 100 bine yakın turisti ağırlayan küçük kasaba ziyaretçilerin artan sorumsuz davranışları nedeniyle turistlere yeni kurallar getirdi.

BİKİNİYLE OTURMAK YASAK

Portofino Belediyesi tarafından alınan karara göre, turistlerin artık çıplak ayakla, mayo ya da bikinili şekilde veya üstü çıplak dolaşmaları yasaklandı. Ayrıca kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasak kapsamına alındı.

Belediye Başkanı Matteo Viacava tarafından imzalanan düzenleme, yaz sezonunun sonuna kadar, yani 30 Eylül’e dek geçerli olacak. Bu tarihe kadar kurallara uymayan turistlere 25 ile 500 Euro arasında değişen para cezaları uygulanacak. Belediye yetkilileri, bu kararların temel amacının “kasabanın huzurunu ve hem yerel halkın hem de saygılı turistlerin dinlenme hakkını korumak” olduğunu vurguladı.

Portofino’da dilenmek, kaldırım ve sokaklarda oturmak veya uzanmak da yasaklandı. Parklarda piknik yapmak dahi artık kurallara aykırı sayılacak.