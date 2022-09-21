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O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nereli ve kaç yaşında, evli mi?

21.09.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizide hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesi işleniyor. Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği O Kız dizisinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Dizi bu akşam Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. Peki, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nereli ve kaç yaşında, evli mi?

O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nereli ve kaç yaşında, evli mi?

O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nereli ve kaç yaşında, evli mi?

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O KIZ DİZİSİNİN KADİR'İ ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir.

Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 senesinde Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

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Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etmiştir ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmıştır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de yayınlanan Son Bahar isimli televiyon dizisinde holdingde yönetici olan Galip karakterini canlandırmıştır. 2010 senesinde de Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Ali Kaptan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliğe sahip olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duyan bir babayı oynamıştır. 2021 senesinde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile de çok fazla konuşulmuştur.

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ERKAN PETEKKAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya aslen Diyarnakırlıdır. Erkan Petekkaya birçok dizide rol almıştır.

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ERKAN PETEKKAYA EVLİ Mİ?

2003'te Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu varır.

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ERKAN PETEKKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

Erkan Petekkaya'nın oynadığı diziler:

1998 Güzel Günler Talat
1998 Aynalı Tahir Kadir
2001 Aşkına Eşkiya Sadocan
2003 Bedel
2003 Taştan Kalp İsmail - Televizyon filmi
2003 Japonyalı Gelin Ömer - Televizyon filmi
2003 Serseri Bülent
2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş
2005 Köpek Yılmaz
2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar
2008 Sonbahar Galip Türker
2009 Bahar Dalları Balıkçı
2009 Hanımın Çiftliği Milletvekili
2010 Hanımeli Sokağı Osman
2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu
2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey
2013 Benim Hala Umudum Var Erkan
2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar
2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş
2019 Vurgun Kemal Vardar
2020 Gel Dese Aşk Murat
2021 Kırmızı Oda Delikanlı Sadi
2021 Doğduğun Ev Kaderindir - Konuk Oyuncu

FUTBOL

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

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Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

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O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

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