O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? İşte O Kız dizisinin Kadir'i Erkan Petekkaya'nın hayatı ve biyografisi...

O KIZ DİZİSİNİN KADİR'İ ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Erkan Petekkaya, 11 Aralık 1970 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi.

Erkan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir.

Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde eğitim görmüştür. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 senesinde kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 senesinde Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 senesinde Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçmiştir.

Bedel, Japon Gelin, Aşkına Eşkıya ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri isimli televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol almıştır. 2005 senesinde Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etmiştir ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilmiştir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de yayınlanan Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına isimli televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmıştır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de yayınlanan Son Bahar isimli televiyon dizisinde holdingde yönetici olan Galip karakterini canlandırmıştır. 2010 senesinde de Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Ali Kaptan karakterini canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliğe sahip olan ancak daha sonra yaptıklarından pişmanlık duyan bir babayı oynamıştır. 2021 senesinde TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Sadi karakteri ile de çok fazla konuşulmuştur.

ERKAN PETEKKAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

52 yaşındaki başarılı oyuncu Erkan Petekkaya aslen Diyarnakırlıdır. Erkan Petekkaya birçok dizide rol almıştır.

ERKAN PETEKKAYA EVLİ Mİ?

2003'te Didem Petekkaya ile evlenen Erkan Petekkaya'nın Cem Cano Petekkaya adında bir oğlu varır.

ERKAN PETEKKAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?

Erkan Petekkaya'nın oynadığı diziler:

1998 Güzel Günler Talat

1998 Aynalı Tahir Kadir

2001 Aşkına Eşkiya Sadocan

2003 Bedel

2003 Taştan Kalp İsmail - Televizyon filmi

2003 Japonyalı Gelin Ömer - Televizyon filmi

2003 Serseri Bülent

2005 Beyaz Gelincik Ömer Aslanbaş

2005 Köpek Yılmaz

2007 Sessiz Fırtına Yiğit Sancaktar

2008 Sonbahar Galip Türker

2009 Bahar Dalları Balıkçı

2009 Hanımın Çiftliği Milletvekili

2010 Hanımeli Sokağı Osman

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Ali Akarsu

2012-2014 Dila Hanım Rıza Bey

2013 Benim Hala Umudum Var Erkan

2014-2017 Paramparça Cihan Gürpınar

2017 Kayıt Dışı Ali Kemal Ateş

2019 Vurgun Kemal Vardar

2020 Gel Dese Aşk Murat

2021 Kırmızı Oda Delikanlı Sadi

2021 Doğduğun Ev Kaderindir - Konuk Oyuncu

