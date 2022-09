O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında?

O KIZ DİZİSİNİN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhon, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

CENGİZ ORHONLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cengiz Orhonlu'nun oynadığı diziler:

The Catholic University of America(2015-2016):

Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry

Montgomery College(2012-2014):

Acting, Directing, Dancing, Music

Workshops:

“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013

Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011

Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012

Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012

Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014

The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014

Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009

Films

BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013

Ayna Ayna

Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı oyunlar:

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis

The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff

Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı

Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)

Sezin Akbaşoğulları (Sitare)

Cengiz Orhonlu(Ozan)

Dilin Döğer (Zeynep)

Macit Koper (İsmail)

Asiye Dinçsoy (Türkan)

Orhan Kılıç (Fevzi)

Ayten Uncuoğlu (Fatma)

Münire Apaydın (Nimet)

Ilgın Çakır (Mine)

Melih Selçuk (Salih)

Ece Efe(İpek)

Göktuğ Yıldırım (Mustafa)

Cem Kurtoğlu (Arkın)

Deniz Bakacak (Seda)

Mustafa Konak (Yusuf)

Nehir Gökdemir (Esma)

Zeynep Sönmez (Seher)