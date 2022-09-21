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O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında?

21.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dizide hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesi işleniyor. Özhan Günhan'ın yönetmenliğini üstlendiği O Kız dizisinin senaryosu Sırma Yanık tarafından kaleme alındı. Dizi bu akşam Kanal D izleyicisiyle buluşuyor. Peki, O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında?

O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında?

O Kız dizisi için geri sayım sürüyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi adından söz ettireceğe benziyor. Vatandaşlar Kanal D'nin yeni dizisi ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki, O Kız dizisinin Ozan'ı Cengiz Orhonlu kimdir? Cengiz Orhonlu nereli ve kaç yaşında?

O KIZ DİZİSİNİN OZAN'I CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

Cengiz Orhon, 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Tiyatro sahnelerinde pek çok farklı oyunda sahne alan isim; Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis oyunlarda da sahne almıştır.

CENGİZ ORHONLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cengiz Orhonlu'nun oynadığı diziler:

The Catholic University of America(2015-2016):
Theatre Production, Acting, Directing, Set Design, Costume Design, Stage Carpentry
Montgomery College(2012-2014):
Acting, Directing, Dancing, Music
Workshops:
“Shakespeare to Sheridan” Theatre in Ireland; Dr. Patrick Tuite, Dublin , 2014 Commedia Dell'Arte; Montgomery College, 2013
Richard’s Rampage Physical Theatre Workshop; Kevin Spacey, 2011
Musical Theatre Workshop; Haldun Dormen, 2012
Brechtian Epic and Physical Theatre; Cuneyt Yalaz, 2009 – 2012
Ballet, Jazz, Contemporary, Broadway; Liudmyla Usyk, Neslihan Öztürk (İZDOP), 2008 – 2010 Advanced Jazz Dance; Sandra Atkinson, 2013 – 2014
The Horton Technique; Ralph Glenmore, 2014
Guitar and Music Theory; T.V.O Şişli Terakki High, 2002 – 2009
Films
BENSİZ (WithoutMe) Demir(Lead) Ahmet Küçükkayalı, 2013
Ayna Ayna

Cengiz Orhonlu'nun rol aldığı oyunlar:

KATS Sahne/ Ufak Tefek Yaşamlar, Fareli Köyün Kavalcısı, Paket Servis
The Catolic University of America / Big Love , Revolutionists Us Righteous Montgomery Collage / Res, Rise of Arturo Ui, Honk, Lucky Stiff
Terakki Vakfı Oyuncuları / Savaş Baba, Kafkas Tebeşir Dairesi, Aklayıcılar Kongresi İmece Sanat Atölyesi / Gösteri Zamanı
Güzel Sanatlar Oyuncuları / Alaaddin, Aslan Kral, Shrek, Peter Pan

FUTBOL

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN?

O Kız dizisi 21 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

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O KIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

45 yaşındaki Kadir (Erkan Petekkaya) hayatı 5 yaşında bir çocuğun saflığıyla algılamaktadır.

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Kadir'in içindeki bu saf sevgi hayatındaki herkesi sarıp sarmalamaktadır.

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O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

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