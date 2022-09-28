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O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

28.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer 28 Eylül 2022 Çarşamba günü yeni bölümüyle ekrana gelecek dizi öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılayan 45 yaşındaki Kadir'in hikayesinin işlendiği diziyi Sırma Yanık yazdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Özhan Günhan oturuyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisi izleyici ekran başına kilitledi. Peki, O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli?

O Kız dizisinin Zeynep'i Dilin Döğer kimdir? Dilin Döğer nereli ve kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

O Kız dizisinin Zeynep'si Dilin Döğer 28 Eylül 2022 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin 2. bölümü için geri sayım sürerken birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Dilin Döğer kimdir? İşte O Kız dizisinin Zeynep'si Dilin Döğer'in hayatı ve biyografisi...

O KIZ DİZİSİNİN ZEYNEP'İ DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995'te Diyarbakır’da dünyaya geldi.

Dilin Döğer'in çocukluk yılları Mersin'de geçmiştir. Daha sonra ailesi ile birlikt Ankara'ya yerleşen Dilin Döğer, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nü bitirmiştir.

Dilin Döğer, oyuncu olmaya üniversite yıllarında karar verdi. Bu süreçte dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

Dilin Döğer, 2021'de ‘Ex Aşkım’ dizisinde Afife karakterine hayat verdi.

DİLİN DÖĞER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Dilin Döğer'in rol aldığı diziler:

2021- Ex Aşkım/ Afife

2022- O Kız

Dilin Döğer'in oynadığı filmler:

2022- Goodnight Soldier/ Zine

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