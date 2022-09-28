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O Kız Kadir'in hastalığı ne? O Kız dizisinde Kadir'e ne oldu, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı karakter neden çocuk gibi?

28.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkan Petekkaya O Kız dizisinde Kadir karakterine hayat veriyor. Kadir, hayatı 5 yaşındaki çocuğun saflığıyla algılıyor. Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Özhan Günhan oturuyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan O Kız dizisi izleyici ekran başına kilitledi. Peki, O Kız Kadir'in hastalığı ne? O Kız dizisinde Kadir'e ne oldu, neden çocuk gibi?

O Kız Kadir'in hastalığı ne? O Kız dizisinde Kadir'e ne oldu, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı karakter neden çocuk gibi?

O Kız dizisinin Kadir'inde Kadir'e ne olduğu dizinin ilk bölümünü kaçıran izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, O Kız dizisindeki Kadir'in hastalığı ne? Erkan Petekkaya'nın oynadığı Kadir'e ne oldu?

O KIZ DİZİSİNDE KADİR'İN HASTALIĞI NE?

O Kız dizisinde Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Kadir karakterinin hayat hikayesi biraz acıklı. göbek kordonu, doğduğu gün Kadir'in hayatına imzasına atmıştır.

O KIZ DİZİSİNDE ERKAN PETEKKAYA'NIN OYNADIĞI KADİR'E NE OLDU?

Kadir, bu olay sebebiyle 45 yaşında olmasına rağmen 5 yaşında gibi büyüyememiştir. Evladı Zeynep ise onun tek arkadaşıdır.

O KIZ DİZİSİ 2. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

O Kız dizisinin 2. bölüm konusu:

"Sitare görüntüleri sosyal medyaya sızdırınca, Zeynep'in hayatının ortasına kocaman bir bomba düşer. Genç kızın hayatı artık dönüşü olmayacak şekilde değişmeye başlamıştır. Zeynep ise, başına gelenlerle uğraşmaya çalışırken henüz büyük değişimin eşiğinde olduğunun farkında değildir. Acaba video babası ve dedesi tarafından izlenecek mi?

Ev ahalisi ve özellikle de her fırsatta evdeki varlıklarından şikayetçi olan eniştesi durumu fark edecek mi? Yaşananlar kendisinden saklanmaya çalışılsa da Kadir, çocuksu masumluğu ile etrafında dönen meselelere dahil olmaktan kendini alıkoyamaz. Sitare'nin kontrolünde yayılan görüntüler Ozan'ın içine düştüğü durumdan yakasını kurtarmasını sağlayacakken işler bir anda sarpa sarar. Zeynep birkaç gün önce aklının ucundan bile geçiremeyeceği kadar inanılmaz şeyler yaşamaktadır. Bütün bunlar ona birkaç gün önce yapmayı asla düşünmeyeceği şeyler yaptırır. Ama hayatı düzene girmek yerine baş döndürücü bir hızla karmaşıklaşır."

O KIZ DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

O Kız dizisi 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de 2. bölümüyle ekrana gelecek.

O KIZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

O Kız dizisi oyuncu kadrosu:

Erkan Petekkaya(Kadir)
Sezin Akbaşoğulları (Sitare)
Cengiz Orhonlu(Ozan)
Dilin Döğer (Zeynep)
Macit Koper (İsmail)
Asiye Dinçsoy (Türkan)
Orhan Kılıç (Fevzi)
Ayten Uncuoğlu (Fatma)
Münire Apaydın (Nimet)
Ilgın Çakır (Mine)
Melih Selçuk (Salih)
Ece Efe(İpek)
Göktuğ Yıldırım (Mustafa)
Cem Kurtoğlu (Arkın)
Deniz Bakacak (Seda)
Mustafa Konak (Yusuf)
Nehir Gökdemir (Esma)
Zeynep Sönmez (Seher)

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