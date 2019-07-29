O lider oğlunu ABD Büyükelçisi yapacak

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, oğlu Eduardo Bolsonaro'yu ülkesinin Washington Büyükelçiliği görevi için aday gösterdi.

Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) toplantısında yaptığı açıklamada başvurularının olumlu sonuçlanacağından emin olduklarını söyledi

Brezilya Yüksek Mahkemesi üyesi Marco Aurelio Mello, anayasanın adam kayırmayı yasaklamasını gerekçe göstererek, kararın anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, akraba kayırmayı 2008’de yasaklamıştı. Devlet başkanlığı ise büyükelçiler gibi en üst düzey siyasetçilerin atanmasının yasal açıdan akraba kayırma kapsamında değerlendirilmediğine dair bir açıklama yapmıştı.

Jair Bolsonaro, oğlunu aday göstereceğini ilk açıkladığında da adam kayırma tepkilerine maruz kalmıştı. Brezilya Devlet Başkanı, “Bazı kişiler bunun akraba kayırma olduğunu söylüyor ancak bu Yüksek Mahkeme’nin bileceği bir iş. Akraba kayırma değil. Asla böyle bir şey yapmam” demişti.

Bolsonaro, oğlunun vazife için sabühip olduğu vasıfların bir listesini sıralarken şu ifadeleri kullanmıştı: