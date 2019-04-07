Mynet Trend

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

okan.akin okan.akin
HABER  | 07.04.2019 18:07 | Son Güncelleme

Ankara'da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B. (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan B.'nin çalıştığı Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise hakkında soruşturma başlatılıp, açığa alındığı belirtildi.

O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Olay, 4 gün önce, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesine gitti. Hasan B., iddiaya göre, hastanede çalışan Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddedilince sinirlenen Hasan B., önce fiziksel tacizde bulunduğu genç kadına, dövdükten sonra tecavüz etti. Olay sonrası eve giden Ç.B., durumu annesine anlattı. Anne- kız önce hastaneye gidip, darp ve tecavüz raporu aldı daha sonra polise giderek, Hasan B.'den şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Hasan B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan B., savunmasında, "Kendisine şiddet uyguladığım ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bu şekilde hakkımda şikayetçi bulunmasının arkasında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum. Aramızda duygusal veya fiziksel hiçbir yakınlık olmamıştır. Suçsuzum" dedi.

Hasan B., savunmasının ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hasan B., 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Olay sonrası Ankara Üniversitesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversitemiz dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, bu olayla ilişkili saldırı faili öğretim üyesi Hasan B. hakkında gerekli yasal işlem ile soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştır" denildi.

'TÜM HAKLARINI SAVUNACAĞIZ'

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise olayı kınadığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Olay ile ilgili tüm tahkikat ve soruşturmaları başlatmış bulunmaktayız. Cinsel saldırıda bulunduğu açıklanan kişi ile ilgilide yasaların bizlere verdiği haklar çerçevesinde gerekli işlemleri başlatacağız. Olayı duyduğumuz dakikadan itibaren tüm gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu tür vahim olaylar hakkında istisnasız yapılması gereken ne varsa hukuki çerçevede gereğini yerine getirmekteyiz. Kamuoyu ve tüm meslektaşlarımız müsterih olsun saldırıya uğrayan kardeşimizin yanındayız. Onun tüm haklarını savunacağız. En kısa sürede şahsı ve ailesi ile de görüşerek desteklerimizi yerine getireceğiz." (DHA)

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldıHerkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı
'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara tecavüz

En Çok Okunan Trend Haberler

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

Cep telefonu alanlar dikkat! Flaş karar

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Fuhuş için kullandıkları yöntem 'pes' dedirtti! Kayda alıp...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

Yok böyle olay! Eşinin onu aldattığını öğrenince...

Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu

Ölen yavrusunun peşinden kilometrelerce koştu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Duygusal anlar... İbrahim Tatlıses sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

Herkes oraya akın etti, oteller tamamen doldu! Tunç Soyer de katıldı

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

'Komünist Başkan' göreve böyle başladı!

Elazığ'daki deprem anı kameraya yansıdı

Elazığ'daki deprem anı kameraya yansıdı

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

CHP'li Mahmut Tanal, A Haber muhabiriyle tartıştı

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fuhuş operasyonu!

Fuhuş operasyonu! 3 aylık takip böyle bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.