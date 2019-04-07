O profesör tecavüz iddiasıyla tutuklandı! Üniversite açıklama yaptı

Olay, 4 gün önce, Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'ndeki hayvan hastanesinde meydana geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hasan B., akşam saatlerinde, 7 kişinin çalıştığı, kendisine ait hayvan hastanesine gitti. Hasan B., iddiaya göre, hastanede çalışan Ç.B.'den mutfakta yemek hazırlamasını istedi. Mutfağa giden Hasan B., daha sonra Ç.B.'ye alkol almayı teklif etti. Teklifi reddedilince sinirlenen Hasan B., önce fiziksel tacizde bulunduğu genç kadına, dövdükten sonra tecavüz etti. Olay sonrası eve giden Ç.B., durumu annesine anlattı. Anne- kız önce hastaneye gidip, darp ve tecavüz raporu aldı daha sonra polise giderek, Hasan B.'den şikayetçi oldu.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Hasan B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan B., savunmasında, "Kendisine şiddet uyguladığım ve sonrasında cinsel saldırıda bulunduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bu şekilde hakkımda şikayetçi bulunmasının arkasında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum. Aramızda duygusal veya fiziksel hiçbir yakınlık olmamıştır. Suçsuzum" dedi.