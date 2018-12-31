O Ses Türkiye 2019 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlü isimler var? İşte sahne alacak ünlüler

2019 yılbaşı akşamı O Ses Türkiye'de büyük sürprizler var. Ünlü isimlerin sahne alacağı O Ses Türkiye'de yine bir yılbaşı klasiği yaşanacak. Seda Sayan, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz bu sefer ünlü isimleri yorumlayacak.

İŞTE O SES TÜRKİYE'DE YARIŞACAK ÜNLÜLER!

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, Aytaç Şaşmaz, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, İrem Helvacıoğlu, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak.

Dopdolu içeriği ve birbirinden ünlü isimlerin performanslarıyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bu akşam 20:00'de TV8'de olacak. O Ses Türkiye'nin ardından ise TV8'de 00.30'da Oynat Bakalım, 02.00'de ise Yemekteyiz programının tekrarı ekrana gelecek.

O SES TÜRKİYE'DE GEÇEN SENE HANGİ ÜNLÜLER YARIŞMIŞTI?

O Ses Türkiye’de 2018 yılbaşı akşamına Cem Yılmaz damga vurmuştu. Cenk Tosun, Yılmaz Vural, Erkan Petekkaya, Halil Ergün, Kerem Tunçeri, Defne Samyeli, Pınar Deniz, Gizem Karaca, Ceyda Düvenci & Bülent Şakrak ve Tolga Sarıtaş şarkılarıyla sahne alırken, konuk jüri üyesi olan Cem Yılmaz esprileri ile programa damga vurmuştu.