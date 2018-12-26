O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye sürpriz! O görüntüleri yayınlandı!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye'nin 25. yeni bölümüyle 25 Aralık Salı akşamı ekrana geldi.

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Mustafa Demir & Hilal Arslan'ı takımına almak için mücadele eden Hadise'ye Acun Ilıcalı ile Murat Boz'dan üst üste salvolar geldi.

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, Hadise'nin güzel kızları elediği iddiasını bir defa daha gündeme getirdi. Acun Ilıcalı, bu kez geçen yıl yarışmacısı Nazrin Efendizade'nin görüntüsünü ekrana getirip Hadise'ye takıldı.

Acun Ilıcalı görüntüleri yayınlandıktan sonra ise 'Hadise bunların hepsi şaka tabi. Seda'ya da, Murat'a da takılıyorum. Ama Beyaz'a az takılıyorum. Başıma bela almak istemiyorum. Bu Hadise'yle aramızda bir mizah tabi. Bu kadar mizah yapalım' dedi. Hadise de 'Sen istediğini yap' diyerek yanıt verdi.