O Ses Türkiye'de Beyaz'ın elediği yarışmacı olay oldu!

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye'nin 27. yeni bölümü 30 Aralık Pazar akşamı ekrana geldi.

O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde 2. tur heyecanı yaşandı. Jüri üyelerinin seçtiği yarışmacılar gruplar halinde sahneye çıkarak 2. tur performanslarını sergiledi. Jüri ise kendi takımlarından ikişer kişiyi seçerek bir üst tura taşıdı.

turda Beyazıt Öztürk'ün elediği Baran'ı Seda Sayan ve Hadise takımlarına almak istedi. Baran ise Hadise'nin takımını seçti.

O SES TÜRKİYE 2. TURDA KİMLER YARIŞTI?

O Ses Türkiye'de, Murat Boz'un takımından Oğuz Akgün, Mustafa Arabacı, Turan Polat, Alican Duyar, Şule Çaylak, Erdem Ocak, Halil Dikmen, Batuhan Çelenk, Himalaya Rai, Ömer Yener, Volkan Koşar, Ali Bülent Karahan, Oytun Eleman, Gizem Sağanak, Elerki Taşkın, Erol Yiğit Atalay, Kadir Can Çetin 2. turda sahneye çıktılar.

Beyazıt Öztürk'ün yarışmacılarından Mevlüt Can Kaplan, Gökhan Gökmen, Semih Öksüz, Melis Erdoğan Dilek, Vedat Tekin, Barış-Baran Solar, Burak Bayar, Oktay Aytaş, Sertaç Arıcı, Salih Nebii Şengezer, Menekşe-Ferhat Özdemir, Ayşegül İnanç, O Ses Türkiye'de bir üst tura çıkmak için performans sergilediler.