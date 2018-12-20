O Ses Türkiye'de Beyaz yine yaptı yapacağını! 'Burada oturup metalci bekliyor'

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 22 Aralık Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek.

O Ses Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. Ekranların en çok izlenen ses yarışması programının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın renk kattığı O Ses Türkiye'de büyük bir sürpriz seyircileri bekliyor. Ekranların fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde Inna sahne alıyor.

O Ses Türkiye, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20:00'de TV8'de ekranlarında...