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O Ses Türkiye'de Beyaz yine yaptı yapacağını! 'Burada oturup metalci bekliyor'

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 20.12.2018 23:57 | Son Güncelleme

TV8'de ekrana gelen O Ses Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. O Ses Türkiye yeni bölümde Beyazıt Öztürk'ün Seda Sayan'a yaptığı 'metalci' esprisi jüri üyelerini gülmekten kırdı geçirdi.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri üyeleri olduğu O Ses Türkiye, 22 Aralık Cumartesi akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek.

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O Ses Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. Ekranların en çok izlenen ses yarışması programının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan'ın renk kattığı O Ses Türkiye'de büyük bir sürpriz seyircileri bekliyor. Ekranların fenomen yarışma programı O Ses Türkiye'nin yeni bölümünde Inna sahne alıyor.

O Ses Türkiye, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı 20:00'de TV8'de ekranlarında...

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